İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist sorgusunda her şeyi itiraf etti - Son Dakika
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İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist sorgusunda her şeyi itiraf etti

14.11.2022 12:52

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren ve 6 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan terörist yakalandı. Emniyet, teröristin kimliğini açıklarken Suriye uyruklu Ahlam Albashir, sorgusunda PKK terör örgütü bağlantısını ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

Dün saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı. 81 vatandaşımız ise saldırıda yaralandı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Saldırısı sonrasında teyakkuza geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombayı bırakan şüphelinin kadın olduğunu belirledi. Şahıs sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Operasyona ait görüntüler, teröristin yakalandığı anlar anbean kameralara da yansıdı.

İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist sorgusunda PKK bağlantısını itiraf etti

"TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI OLARAK YETİŞTİRİLDİM"

Teröristin kimliğine ve saldırıya ilişkinse yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kadının kimliği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/ YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist sorgusunda PKK bağlantısını itiraf etti

1200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

PATLAYICI TÜRÜ BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

YORUMLAR (8)
  • Murad Mert: suriye uyruklu ve kaçak yollarla girmiş... bunun gibi kaçtane var acaba bu ülkede. Allah belelerını versin. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Hasan Tartal: Allah Aşkına idam cezasını getirin... Yada yakınını kaybetmiş ailelere teslim edin böyle kansızları...! Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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EGM Kriminal Daire Başkanlığı açıkladı: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu anlaşıldı EGM Kriminal Daire Başkanlığı açıkladı: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu anlaşıldı Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, PKK, Güncel, Son Dakika

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