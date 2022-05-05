Son Dakika! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı

05.05.2022 15:17
Son Dakika! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı

Son dakika! Dün akşam İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren 25 yaşındaki katil zanlısı Ümit Karakoyun Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı.

Dün Esenler Oruç Mahallesi'nde Ümit Karakoyun, eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurarak öldürdü. Saplantılı saldırgan kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Atalay'ın vurulma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILMIŞ"

Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz, "Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı. Eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık" dedi.

SON SÖZLERİ "GİT BURADAN" OLMUŞ

Olay anını anlatan Sibel Hasten ise "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ona. Silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona kız 'Git buradan' diye bağırdı çocuğa. Çocuk da geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu" diye konuştu.

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın "Belki başka hayatta" paylaşımı ise dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi! Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!

Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
14:15 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement