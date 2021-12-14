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Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

14.12.2021 14:54

Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta lüks sitenin asansöründe genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe 11 Aralık saat 04.30'da yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A, bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A, arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

KAMERANIN AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

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DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asansörde genç kadına tecavüz girişiminde bulunan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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