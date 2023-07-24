Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı

24.07.2023 14:02

Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını bayılana kadar darbeden, sonrasında da minibüse sürükleyen şahıs yakalandı. Kendisini kayda alıp tepki gösterenlere de "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye tehditler savuran Şeyhmus Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANINDAKİ KADIN SERBEST KALDI

Olay sırasında Dağ'ın yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINI DÖVE DÖVE BAYILTIP MİNİBÜSE TAŞIDI

Dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"YARIN SABAH SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM"

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VALİ ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı - Son Dakika


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