Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

03.08.2023 17:50

Son dakika: Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

3'Ü TUTUKLANDI

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

BABASININ PAYLAŞIMI SONRASI TEKELE GİTMİŞ

Şüphelilerden Tarık Ö'nün emniyette alınan ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasına 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demiri sattığını, ödemenin iki senetle yapılması konusunda anlaştıklarını, ilk senedin ödendiğini ancak ikinci senedin zamanında ödenmemesi üzerine yasal yollara başvurduğunu aktardı.

İcra ile ilgili tebligat ulaştığında da Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ifade eden Tarık Ö, yapılan paylaşımı önemsemediğini ancak oğlu ve kardeşiyle görüştükten sonra bu konuyla ilgili konuşmak için tekel bayisine gittiklerini söyledi.

OLAYIN ARDINDAN İNŞAATTA SAKLANDI

Tarık Ö, çıkan tartışma sırasında silah sesi duyduğunu, kardeşi ya da oğlunun vurulduğunu düşünerek silahı aldığını savunarak, sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

Olay günü Tarık Ö'nün oğlu Azat Ö, kardeşi Murat Ö. ve kuzeni Servet Ö. ile tekel bayisine gittiği, olayın ardından kaçan Tarık Ö. ve oğlu Azat Ö'nün bir süre Büyükçekmece'de yine kendilerine ait bir inşaatta saklandıkları belirlendi. Yiyecek bir şeyler almak için dışarıya çıkan Tarık Ö'nün, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Saldırıda kullanılan silahın tutuklanan şüpheli Murat Ö'ye ait ruhsatlı tabanca olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Ö, Servet Ö, Tarık Ö. ve Azat Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kalan 8 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (2)
  • mücahid: Bunlar idam cezası olmadığından oluyor..Öfkelenen, canı sıkılan adam öldürüyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • özer bergin: Ulan ben demiştim adli kontrol şartıyla bırakırlar diye tutklu olanlarda az cezayla kurtulur. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Esenyurt tekel bayisi saldırısının yeni görüntüleri çıktı Esenyurt tekel bayisi saldırısının yeni görüntüleri çıktı

Esenyurt, Tekel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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