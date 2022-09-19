İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolü yapan iki polis memuru, Nişanca Mahallesi tarafında şüpheli bir aracı durdurdu. Otomobil içerisindeki 2 kişi, kendilerini durduran polislere ateş açtı.
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memurları hemen hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Fatih'te dehşet anları! Durdurduğu araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vurulan polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika