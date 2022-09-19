Fatih'te dehşet anları! Durdurduğu araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vurulan polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Fatih'te dehşet anları! Durdurduğu araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vurulan polis hastaneye kaldırıldı

19.09.2022 12:24

Fatih Nişanca Mahallesi'nde polis, durdurduğu araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru da hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolü yapan iki polis memuru, Nişanca Mahallesi tarafında şüpheli bir aracı durdurdu. Otomobil içerisindeki 2 kişi, kendilerini durduran polislere ateş açtı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memurları hemen hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te dehşet anları! Durdurduğu araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vurulan polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te dehşet anları! Durdurduğu araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vurulan polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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