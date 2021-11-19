İstanbul merkezli 3 ilde iki suç çetesine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul, Giresun ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında husumet bulunan ve karşılıklı eylem hazırlığı yapan iki ayrı suç çetesine mensup 7 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 5 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında rant kavgasından dolayı husumet bulunan iki farklı organize suç çetesinin karşılıklı eylem peşinde olduğu istihbaratını aldı. İddiaya göre "Mex" lakaplı M.S.Ş. liderliğindeki suç örgütü üyeleri ile cezaevinde tutuklu bulunan Ü.Y.'nin elebaşılık yaptığı 'Çingene Ümit' çetesinin üyeleri arasında karşılıklı eylem hazırlığında olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, 10 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı harekete geçen polis, söz konusu suç çetelerinin çökertilmesi için bu sabah operasyonun düğmesine bastı.

Ekipler, İstanbul, Tekirdağ ve Giresun'da birçok farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla her iki suç örgütüne mensup 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Suç örgütü üyelerinin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ilk etapta 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ile 1 av tüfeğinin ele geçirildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların polisteki işlemlerine başlandığı belirtilirken, adreslerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. - İSTANBUL