Son dakika... İstanbul Havalimanı'na "Sağlık Akreditasyonu" sertifikası - Son Dakika

Son dakika... İstanbul Havalimanı'na "Sağlık Akreditasyonu" sertifikası

Son dakika güncel haberine göre KORONAVİRÜS salgını süresince önemli tedbirler alarak yolcularına hizmet veren İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı...

Son dakika... İstanbul Havalimanı'na
KORONAVİRÜS salgını süresince önemli tedbirler alarak yolcularına hizmet veren İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

Salgını sonrasında aldığı sağlık önlemleriyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 'Havalimanı Pandemi Sertifikası alan ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı "Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nun da sahibi oldu. Tüm şartları sağlayarak sertifikaya almaya hak kazanan İstanbul havalimanı, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan tedbirler konusunda bir dizi testlerden geçti.

HİJYEN STANDARTLARINDAN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları söyledi:

"Havacılık çok dirençli bir sektör, Covid-19 salgınının etkilerine dayanmak için önlemler almalı, tesislerimizde ve operasyonlarımızda sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulamalıyız. Böylesine güçlü bir kurumun denetiminden geçip, Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasına akredite ilk havalimanı olmaya layık görülmek, bizim açımızdan son derece önemli. İstanbul Havalimanı'nın, sağlık noktasında uluslararası sertifikalara sahip olması, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır. 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikası' kesinlikle tüm havalimanı işletmecileri tarafından, yolcu güvenini inşa etmeye daha fazla hazır olduğumuzun bir kanıtı olarak görülmelidir. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın aktarma merkezi olduğu düşünüldüğünde, 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikasını almamız, önlemlerimizin uluslararası standartlarda olduğunun da kanıtıdır. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı'nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz."

BU AKREDİTASYONU ALAN İLK HAVALİMANI AVRUPALI BIR HAVALIMANI OLDU

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerinden mutlu olduğunu ifade eden Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise  açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni uygulamaya alınan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programımız kapsamında akredite olan ilk havalimanı olmasından ötürü İstanbul Havalimanı'nı kutluyoruz. Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı'nın yolcu, personel ve halk sağlığını odak noktası kabul ettiğinin bir kanıtı. Bu, sektörümüzün operasyonlara yeniden başlama aşamasına adım attığı ve akabinde, bir yandan yolcu ve çalışanlara global çapta kabul gören yüksek sağlık ve hijyen standartları sağlarken ki bu standartlar insanların hava yolculuğuna olan güvenlerini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır, devam eden operasyonları sürdürmeye hazırlanacağı şu dönemde kritik öneme sahip olacaktır.  ACI olarak, devam eden Covid-19 salgınının ortasında havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik bir plan hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ICAO, EASA ve ECDC ile ortak çalışmalar yürüttük. ACI Avrupa tarafından geliştirilen Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu plan, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlanmış oldu. Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu - ki bu durum hiç şüphesiz, sağlık kaygıları bulunan yolcuları odak noktasına koyma yaklaşımının bölgemiz havalimanları arasında büyük bir istekle benimsenmiş olduğunu ortaya koymakta. Tüm İstanbul Havalimanı ekibine tebrikler."


- İstanbul
Uluslararası Havalimanları Konseyi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İstanbul Havalimanı'na 'Sağlık Akreditasyonu' sertifikası - Son Dakika
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