Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar yeniden başladı - Son Dakika

Atatürk Havalimanı 'nda ise lodos nedeniyle operasyonların durdurulduğu öğrenildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisinden ( İGA ) yapılan açıklamaya göre, şiddeti saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na inememişti.

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