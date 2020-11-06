İstanbul Havalimanı otoparkında Kasım ayında yüzde 50 indirim kararı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı otoparkında Kasım ayında yüzde 50 indirim kararı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkının Kasım ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkının Kasım ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için Kasım ayında indirim kararı alındı. Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanabilecek. Konuya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmeci İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda otoparkın indirimli olduğu belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde" denildi. (Ferhat Yasak/İHA)

Son Dakika

Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı

Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor

Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı