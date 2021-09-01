Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Başakşehir'de bulunan İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde dün akşam çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yaklaşık sekiz saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangın dün akşam 21.00 sıralarında Başakşehir, İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangına İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edilmişti. İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan iş yerlerinde soğutma çalışması yapıyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU YANGININ ÇIKTIĞI SANAYİ SİTESİNE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangının çıktığı sanayi sitesine sabaha karşı gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye ekiplerinden yangının son durumu hakkında bilgi aldı. Olay yerinde inceleme yapan İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiği söyledi. Çıkan yangında, 1 iş yeri sahibinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını da ifade eden İmamoğlu, iki itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiği durumlarının ise iyi olduğunu, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İmamoğlu, açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.