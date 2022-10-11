Son Dakika | İSTANBUL-İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINDA POLİS DENETİMİ

İSTANBUL'da 404 eğlence mekanında denetim yapıldı. Ruhsatsız içki satışı yapan, sigortasız işçi ve izin belgesi olmadan özel güvenlik çalıştıran, kapalı alanda sigara yasaklarına uymayan işletmelere para çezası uygulanırken, hakkında arama kararı olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda, Organize, Kaçakçılık, Narkotik, Özel Güvenlik, Trafik, Önleyici Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe asayiş büro ekiplerinin katıldığı denetimler, 8-9 Ekim tarihlerinde 22.00-02.00 saatlerinde gerçekleştirildi. Tolam 261 ekip ve 506 polisin katılımıyla bar, kulüp, disco, pavyon, gazino, içkili lokanta gibi 404 eğlence mekanı denetimden geçirildi.

Denetimlerde 4 bin 603 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulamaları yapıldı. Mahkemeler tarafından haklarında arama kararı olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda kapalı alan sigara yasaklarına uymayan 47, yönetmeliğe aykırı vale çalıştıran 23, önlerindeki kaldırımları ve yolları otoparka çevirdikleri tespit edilen 7 işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.Sorumlu müdür, canlı müzik belgesi bulundurmayan, amaç dışı faaliyette bulunan, sigortasız işçi ve izin belgesi olmadan özel güvenlik çalıştırdıkları tespit edilen 73 işletme hakkında da tutanak düzenlendi.

Görüntü dökümü-----------------------

-Polis kontrollerinden kamera görüntüleri