Jandarmadan Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon

19.10.2022 08:24
Jandarmadan Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane'de bulunan bir adreste gizlediklerini tespit etti. Adrese yapılan operasyonda 10 kilogram skunk, 2 kilogram kokain, 1 kilo 500 gram eroin, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 750 adet 7.62 mm çapında fişek, 50 adet 38 kalibre tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 adet vakumlama makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.C.A. ve E.N.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:00 Hamile kadının sözleri sosyal medyada olay oldu: Kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum
08:55 Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu
08:42 Hande Yener'den ilginç sözler: Estetik yaptırmak cep telefonu gibi bir şey
08:26 Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi
08:21 Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor
08:23 Siyasi partilere bütçeden ayrılan ödenek belli oldu! 5 siyasi parti toplamda 5 milyar lira alacak
08:01 Zeydan Karalar'dan ortalığı karıştıran iddia: Ceyhan ve Yumurtalık'ı Adana'dan kopartmaya çalışıyorlar
07:53 Doğum günü partisinde kurşun yağdı! Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
07:02 Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var
06:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara binlerce yeni kadro açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 09:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement