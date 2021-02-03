Son Dakika! İstanbul Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika! İstanbul Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı
03.02.2021 08:13
Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylar sonrası Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı. Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişi ise serbest bırakıldı, 29 kişinin ise işlemleri devam ediyor.
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3.02.2021 08:22:55. #1.12#
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