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Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI

08.11.2021 11:30

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'de yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, şerit değiştirince başka bir otomobile arkadan çarptı.

ARNAVUTKÖY'de yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, şerit değiştirince başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de savrulurken, aynı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 23: 30'da meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 34 PHD 24 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Şerit değiştiren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki 34 LN 664 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Otomobile arkadan çarpan araçtaki 2'si çocuk 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Habipler Arnavutköy yolunun Arnavutköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI

Otomobil, Tragger, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İSTANBUL-KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL KAZA YAPTI 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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