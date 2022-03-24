Son dakika haber! Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi

24.03.2022 20:59
Son dakika haber! Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberler... KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yaşamını yitirmesiyle, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yaşamını yitirmesiyle, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan Nazım Sözer (57), Kadir Mendanoğlu (35), Selcan Selvi (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Sözer( 49), Diyar Sözer (24), Ercan Sözer (46) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan yaralılardan Ercan Sözer'inde hastanede hayatını kaybetmesiyle, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. 2. Grupta bulunan Bekir K.  ile 1. Grupta bulunan Diyar Sözer ve Ercan Sözer'in 8 Kasım 2012 tarihinde yine Küçükçekemce'de silahlı kavgaya karıştıkları ortaya çıktı. Tarafların olayla ilgili Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmanın olduğu ve duruşma çıkışında tekrar karşı karşıya geldikleri öğrenildi. Polis ekipleri 2. grupta bulunan Bekir K.'nın üzerinde yaptıkları aramada silah ve Beşir K.'nın üzerinde ise pompalı tüfek ele geçirdi.  Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube'deki işlemleri sürüyor.


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Küçükçekmece, Adalet, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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