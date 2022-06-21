Son Dakika | İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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Son Dakika | İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

21.06.2022 10:27
Son Dakika | İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika haberler... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 22 kilogram eroin ve yüklü miktarda döviz ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 22 kilogram eroin ve yüklü miktarda döviz ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yasa dışı yollarla yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 2 kişiye operasyon düzenlendi.  Ekipler, Şüphelilerin eroini Küçükçekmece'de kiraladıkları evlerde depoladıkları ve buradan İstanbul geneline torbacılara dağıtılacakları bilgisine ulaştı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri tespit edilen Ö.G ve V.P isimli kişilerin Küçükçekmece'de kiraladıkları 3 eve baskın yapıldı. Evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 22 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

YORUMLAR
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Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu 22 kilogram eroin ele geçirildi 22 kilogram eroin ele geçirildi
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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