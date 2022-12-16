İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM'ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.
Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı.
Alevlerin AVM'nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bölgeye hemen çok sayıda itfaiye ekibi sevk ettiklerini belirterek, "Şimdilik can kaybı ya da yaralı yok" dedi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Levent'teki bir AVM'nin çatı katında yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ediyor - Son Dakika