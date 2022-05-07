İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

07.05.2022 10:22

MALTEPE'de taksinin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

MALTEPE'de taksinin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın önündeki boş alanda bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, bisikletiyle sokağa doğru yöneldi. O sırada yoldan geçen taksi, bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler yaralı çocuğun yanına koştu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKSİCİ MANEVRA YAPTI AMA ÇOCUK YERE DÜŞTÜ

Görgü tanığı Okan Karakurt, Çocuk bisikletiyle sokakta oynarken, önünde park halinde panelvan araç vardı. Yola çıkarken bakmadı etrafına. Yoldan da taksi geliyordu. Ben yukarıdan gördüm. Çocuk taksiyle çarpıştı. Taksici manevra yaparak kurtarmaya çalıştı ama çocuk yere düştü. Ağzından kan geldi. Durumu kötü değildi. Çevredekilerde koşarak yardım etmek istedi dedi. Bisikletli çocuğun taksiyle çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.

İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE TAKSİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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