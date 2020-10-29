İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı

29.10.2020 10:32

İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı İstanbul polisi tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 120 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aranan şüphelilerin kaldığı adreslere baskın düzenleyen emniyet güçleri, örgütün ideolojik tabanına göre hareket eden ve yasadışı faaliyetlerde bulunan 120 şüpheliden 99'ı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Yakalanan kişilerin, DHKP/C'ye yönelik güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyonlar sonucunda örgütün ağır darbe aldığı, örgüte eleman temini açısından sorun yaşadığı ve mahalli bölgelerde tekrardan alan kazanmaya çalışmak adına sözde "Halk Meclisi" ve sözde "Direnişler Meclisi" gibi yapılanmalar kurduğu tespit edildi. Ayrıca örgütün alt tabanının moral ve motivasyonunu geri getirmek adına eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Gözaltına alınan DHKP/C üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan firari 30 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı

Eş Zamanlı Operasyon, Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 12 ilde DHKP/C'ye operasyon: 90 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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