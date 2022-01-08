Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 73 kişiden 57 kişi yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller ışığında düzenlenen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Saat 01.00'da İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürüldüğü öğrenildi.