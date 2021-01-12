Son dakika: İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzafların da bulunduğu 118 askerden 52'si, İstanbul merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 10'u muvazzaf, 108'i ihraç veya emekli 118 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 52'sini yakaladı.

Zanlılardan 13'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü, firari 53 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.