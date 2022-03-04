(Ek bilgiyle) İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE TÜTÜN KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 21 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sigara ve nargile tütünü ile makaron kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sigara ve nargile tütünü ile makaron kaçakçılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Örgütün faaliyeti çerçevesinde Kaçakçılık yapmak" suçlarını işledikleri tespit edilen 24 şüpheliye yönelik İstanbul, Kocaeli, Adıyaman ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.