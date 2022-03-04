Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

04.03.2022 12:15
Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul ve 3 ilde tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve 3 ilde tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul 2022 tarihinde İstanbul, Adıyaman İzmir ve Kocaeli'de toplam 24 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 örgüt lideri ve 1 örgüt yöneticisinin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lirayı bulan 21 milyon 53 bin 600 boş makaron, 12 ton 656 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 265 adet gümrük kaçağı puro, 638 bin 250 adet dolu makaron, 336 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 9 bin 841 adet sökülmüş/kesilmiş TAPDK bandrolü, 148 kilo 500 gram nargile tütünü, 2 milyon 520 bin adet sigara filtresi, 12 bin boş sigara kutusu, 7 tane elektrikli sigara dolum makinesi, 7 adet elektrikli sanayi tipi bandrol sökümünde kullanılan ütü ve kompresörler ile tütün kaçakçılığında kullanılan 19 araç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonların devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

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Kaçakçılıkla Mücadele, İstanbul, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı - Son Dakika
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