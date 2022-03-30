İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI

30.03.2022 08:51
İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yaklanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.


YORUMLAR
500
Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı! Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı! İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı kararı İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:23 Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
08:08 30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:06 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil!
08:05 Önce komşusunu sokak ortasında öldürdü! Ardından evine gitti, eşini öldürdükten sonra intihar etti!
08:02 Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022'de ülkemizde ve bazı kentlerde hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement