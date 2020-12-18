İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
18.12.2020 02:58
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İSTANBUL - İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için farklı adreslerde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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