İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Son Güncelleme: 26.01.2021 09:14

İSTANBUL merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye mali destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda önceden belirlenen 36 adrese 36 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler'de 4 katlı bir binaydı. Adreste yapılan aramaların ardından bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan kişilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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