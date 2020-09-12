İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin örgüt üyeleri arasında kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün bölge yapılanmaları içinde sözde 'abi' ve 'abla' düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Halen devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Eş Zamanlı Operasyon, İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 08:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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