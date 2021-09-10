İSTANBUL merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Mersin'de çeteye ait bir TIR'da 126 kilogram eroin ele geçirildi. Çete lideri, H.A., isimli kişi ve beraberindeki 16 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde defalarca İran'a giriş çıkış yaptığı tespit edilen ve Ağrı Gürbulak Sınır kapısını kullanan bir TIR'ı izlemeye aldı. TIR' şoförünün her giriş ve çıkışta değiştirildiği belirlendi. Narkotik polisi TIR'ı ve sürücülerini 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 6 Ekim Pazar günü Narkotik ekipleri yine Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren TIR'ı takibe alan ekipler, Mersin'e gelindiğinde TIR'a operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda TIR'ın gizli bölmesinden 126 kilogram eroin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, çete lideri H.K.'nın operasyon sırasında Suriye'ye kaçmak isterken, Hatay'da gözaltına alındığı öğrenildi. 16 çete üyesi ise İstanbul merkezli olmak üzere, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Tekirdağ'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan çete lideri ve üyeleri sorgulanmak üzere uçakla İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete lideri ve 16 kişi dün adliyeye sevk edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen narkotik maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.