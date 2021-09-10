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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı

10.09.2021 20:32

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı

İSTANBUL - Uluslararası uyuşturucu trafiğinde adı geçen kaçakçılara yönelik İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Çetenin lideri H.A. Hatay'dan Suriye'ye kaçarken son anda yakalanmış, uyuşturucu organizasyonunda birçok kez İran'a girip çıkan ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir tırın 'zula' tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirilmişti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını H.A. adlı bir kişinin yaptığı 24 kişilik uyuşturucu şebekesine karşı 1 yıl süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirmiş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, organizasyon şemasında yer alan uyuşturucu ağını çökertmek için geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin peş peşe seri operasyonlar düzenlemişti. Gözaltına alınan çete elebaşı H.A. da dahil 16 kişinin yakalandığı soruşturmada mahkemeye çıkarılan zanlıların 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalan aralarında şebeke liderinin de olduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

İran- Türkiye güzergahındaki uyuşturucu ağına ciddi darbe vuran operasyonun geçmişi:

Uyuşturucu ticaretinden dolayı aranan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma yürüten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını H.A. adlı bir kişinin yaptığı 24 kişilik uyuşturucu şebekesine karşı 1 yıl süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Savcılıktan alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu çetesinin elebaşı ve organizasyon şemasında yer alan şebeke üyelerinin çökertilmesi için son çember daraltıldı. Aylarca süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı'nda yakın takip başlatıldı. Defalarca İran'a girip Türkiye'ye dönen yük tırlarınının izi sürüldü. İran'a geçen tırın sürücüleri ile yanındaki kişilerin sınırın diğer tarafındaki temasları mercek altına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin organizasyon tarafından defalarca şoför değişimi yapıldığını belirleyen narkotik polisi, bazı tır sürücülerin takip edildiklerini düşünerek aracı terk ettiklerini tespit etti. Son seferde Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'dan Türkiye'ye geçen bir tırı takip eden emniyet ekipleri, aracın izini Mersin'e kadar sürdü. Tır Mersin'de kapalı bir tır parkına girince operasyonun düğmesine basıldı. Aylar süren yakın takibin ardından çete lideri ve organizasyon şemasındaki şüphelilerin etrafındaki çemberi daraltan İstanbul polisi, zehir tacirlerinin İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'deki üyelerin her hareketini izlemeye aldı.

7 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Teknik ve fizik, takibin ardından İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Mersin'de ev ve tırlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Takip edilen ve muhtelif eşyalar arasında uyuşturucu sevkiyatında kullanılan tırın 'zula' tabir edilen bölmelerinde 125 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Baskınlarda uyuşturucu çetesinin elebaşı H.A. Hatay'dan Suriye'ye geçerken yakalanırken, bununla birlikte nakliye ve organizasyondaki şebeke üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul dışında gözaltına alınan şüpheliler uçaklarla İstanbul'a getirilerek sorguya alındı.

Türkiye'den Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu kaçakçısı H.A. ile ilgili en dikkat çeken konu ise şu ana kadar polisiye soruşturmada adınım suça karışmamış olması olarak gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 16 şüpheli sorguya alınırken, firari 8 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. Polisteki ifade işlemleri sona eren 16 şüpheli, bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Uyuşturucu, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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