İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ... - Son Dakika

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...

14.10.2020 13:01
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ..., System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık 1150 atölye baştan sona yenilenecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık 1150 atölye baştan sona yenilenecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Amacımız, meslek okullarının hem atölyelerinin donatım ve ekipman olarak güçlendirmek aynı zamanda bu meslek okullarındaki Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte kapsayıcı bir şekilde bütünleşmeleri ve onların bir meslek kazanacak şekilde yeterliliklerini arttırmaktır" dedi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi bilgilendirme toplantısı, Bakırköy'de bir spor tesisinde düzenlendi. Toplantıya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB Daire Başkanı Şennur Çetin ve MEB Daire Başkanı Recep Altın katıldı. Açılış sunumu ile başlayan toplantıda, proje kapsamında bilgiler verildi.

22 MESLEK ALANI 1150 ATÖLYE

Proje, bilişim, elektrik/elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojilerinin de içinde olduğu 22 meslek alanını kapsıyor. 22 meslek alanındaki 1150 atölye bir yandan mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Aslında 2017 Kasım'da başlayan yaklaşık 43 aylık geçmişi olan bir çalışma ama 2018 yılında uygulanmaya başladı. Türkiye genelinde 8 ilde 55 meslek teknik Anadolu lisesinde uygulanıyor. Proje Meslek Eğitim Genel Müdürlüğümüzün AB delegasyonu ile yürüttüğü bir çalışma. Türkiye'deki özellikle Suriyeli öğrencilerin daha yoğun olduğu 8 ili kapsıyor. İstanbul'da da mevcut olan ilçelerimizden 8 tane ilçemiz var. Avcılardan başlayıp Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Esenyurt şeklinde devam ediyor. Pendik ve Sultangazi ilçemiz de bu kapsamda" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 60'I SURİYELİ, YÜZDE 40'I TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİMİZİ KAPSIYOR"

Projeyi DHA'ya anlatan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, proje kapsamında Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte kapsayıcı bir şekilde bütünleşmelerini, yeni meslek becerileri kazanmalarını hedeflediklerini, 50 milyon euro bütçeli proje ile Geçici Koruma Altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Yazıcı, "Burada toplam 13 tane Meslek Teknik Anadolu Lisemiz var. Bilişim alanı, elektrik elektronik alanı ve çocuk gelişimi ile çalışmalar etkin olarak başladı. Buradaki temel döngü, meslek okullarının hem atölyelerinin donatım ve ekipman olarak güçlendirilmesi aynı zamanda bu meslek okullarındaki Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte kapsayıcı bir şekilde bütünleşmelerini, yeni meslek becerileri kazanmalarını, sosyal ve kültürel çalışmalarını birlikte yapmalarını ve onların bir meslek kazanacak şekilde yeterliliklerini arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede ilgili öğrencilerimizin yüzde 60'ı Suriyeli, yüzde 40'ı Türkiye'deki öğrencilerimizi kapsıyor. Burada öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçlarından taşımalarına kadar kapsayıcı bir bütünlük var. Temel döngü tabii öğrencilerin mesleklerinde iyi yetişmelerini temin etmek için meslek atölyelerinin donanımını ve ekipmanını önceliyor" şeklinde konuştu.

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...

İstanbul, Suriyeli, Atama, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ... - Son Dakika

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