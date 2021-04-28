Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

28.04.2021 21:47

Son dakika: Tam kapanma nedeniyle Anadolu'nun birçok kentine göç yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dikkat çeken bir bilginin detaylarını anlattı. Soylu, "Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve patlayıcıyı yerleştirenler de yakalandı. Hedef otogardı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, tam kapanma nedeniyle otogarlarda yaşanan yoğunluğu fırsat bilen terör örgütü PKK'nın kanlı bir plan içinde olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

"PKK ERİYOR"

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63.

Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

"İSTANBUL'DA BUGÜN KATLİAM ENGELENDİ"

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Onun da şeyini ilerleyen saatlerde söyleyeceğim. İstanbul emniyetimize polisimize çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konularda canını yakanlar tekrar yaşatacaklarını düşünmüşlerdir ama buna izin verilmemiştir.

Bugün PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu 5 kg patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Yarın 19:00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz. Tabloda eğriler gözüküyor. Ne zaman kapanmışsak, kısıtlama koymuşsak iniş keskin bir şekilde görülüyor.

Türkiye bu süreçte çok doğru yol tutturdu. Türkiye'nin sağlık altyapısı...

Biz geçen ayı 18.9 milyar ihracatla kapattık. Dünyada böyle bir sürece maruz kalıp da böyle bir sonuç almış bir ülke söz konusu değil. Türkiye'yi eldeki rakamlarla görünenlerle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye daha fazlasıdır.

Keşke böyle bir şeyler karşı karşıya kalmamış olsaydık. Tam kapanma döneminde sonra milletçe kurallarına tam uyarsak. Ne kadar insan sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben yorgunum. Biz hükümet olarak işin yürütme açısından bir engelimiz söz konusu değil. Bunu ülke için, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Bir daha kapanmayalım diye okullarımız açılsın diye yapıyoruz.

KREŞLERLE İLGİLİ SON DURUM

MEB Bakanımızla bugün konuştuk. Biz onların kararını bekliyoruz. MEB'in ilk kararı duruyor. Açmamamız konusunda. Bütün insanı çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Bir karar verirlerse biz de istisnayı koymuş olacağız.

KISITLAMA ÖNCESİ NÜFUS HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik diyelim ki hiç kapanma olmasaydı Ramazan Bayram'da da olacaktı. Buranın avantajı şu. Giden gittiği yerde 17 gün karantinada. Şuanda bu hareketliliğin oluşturacağı sonucu kötü görmüyoruz. Sonuç olarak 17 gün karantina var. Tam zamanında tam bir kapanma söz konusu.

SÜRE UZAYABİLİR Mİ?

Bilim Kurulu'nun ve rakamların ortaya koyacağı sürekler ve bir şey daha var. 20 milyonun üzerinde aşılanan insanımız var. Bugün Sağlık Bakanımız önemli açıklamalarda bulundu. 17 günün sonunda iyi bir noktada olacağız. İnşallah aşılanmış bir şekilde bu süreçten çıkmış olacağız.

TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI

Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık. Şimdi çok rahat bir şekilde kendimizi aşılama takvimine kadar hedefleyip bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?

Seyahat izni belgesi ve cenaze nakil için e-devlette özel bölüm oluşturuldu. Seyahat izin belgesini girecekler, kimler bundan muaf belli. Böylelikle seyahat belgesi alabilirler. İkinci olarak cenazeyle ilgili yeni bir buton açtık. Kendi cenazenizin TC'sini yazıyorsunuz. Sisteme eklenip kontrol ediliyor ve 10 kişiye kadar izin verilerek cenazenizi yapabiliyorsunuz.

E-başvuru Bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Süleyman Soylu, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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