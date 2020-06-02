Son Dakika | İstanbul polisinden dolandırıcılığa ve koronavirüse karşı uyarı ziyaretleri

Son dakika güncel haberi: İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak gerek ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Bakırköy, Kağıthane, Beykoz, Eyüpsultan ve Fatih'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında esnafa ürünlerin poşetlenmesi, vatandaşlara gerekmediği sürece sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve kurum önlerinde girdikleri sıralarda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri de hatırlatıldı. Polis aracından ise "Değerli vatandaşlarımız koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor, baharın gelmesi havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi geçmiş değildir. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." anonsu yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?

ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil