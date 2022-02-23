Son dakika gündem: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "kaçak pırlanta" operasyonu - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan pırlantayı kaçak yollarla yurda sokmak isterken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İran uyruklu S.M.A, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince hareketlerinden şüphelenilerek durduruldu.

Şüpheliye ait valizde x-ray cihazı ile yapılan kontrolde, şampuan kutuları içinde 19 kilitli poşet içine zulalanmış, toplam ağırlığı 365,80 gram gelen pırlanta ele geçirildi.

Pırlantanın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Şüpheli, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.