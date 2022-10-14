Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

14.10.2022 12:56

İstanbul Küçükçekmece'de kendilerini 'bakan danışmanı' ve 'emniyet müdürü' olarak tanıtan kişiler sahte ihbarlarla İranlı Laleh Vatankhani'nin kafesini kapattırdı. Ardından 26 bin 500 dolar isteyerek kafeyi yeniden açtıracaklarını vadeden 4 kişi parayı aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

İran'dan Türkiye'ye 3 yıl önce gelen Laleh Vatankhani, Küçükçekmece'de bir kafe açtı. Kafeye müşteri gibi giden Rafeh İpek isimli bir kişi Vatankhani'ye kendini bakan danışmanı olarak tanıttı ve yakınlık kurmaya başladı. İpek, Vatankhani'ye kartını da vererek herhangi bir aksilik durumunda kendisini arayabileceğini söyledi.

Emniyet müdürüyüm deyip, 500 bin lira istedi! Sonu beklediği gibi gitmedi

KENDİNİ EMNİYET MÜDÜRÜ DİYE TANITTI

Daha sonra aynı kafeye yanında Muhammed Nehri Gök ve Can Bayram'ı da alarak tekrar gitti. İpek, Vatankhani'ye Can Bayram'ı da emniyet müdürü olarak tanıttı. 3 kişi Vatankhani'nin güvenini kazanmak için arkadaşlıklarına devam etti. Daha sonra Vatankhani'nin işlettiği kafeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), polis ve zabıtaya çok sayıda ihbar yapılmaya başlandı. Sahte evrakla yapılan kavga ihbarlarının sayısı artınca zabıta ekipleri kafeyi mühürledi. Rafeh İpek ve yanındaki arkadaşları Vatankhani'yi arayarak 26 bin 500 dolar karşılığı kafeyi yeniden açtıracaklarını söyledi.

Emniyet müdürüyüm deyip, 500 bin lira istedi! Sonu beklediği gibi gitmedi

"ÇOK ÇEVREMİZ VAR"

Bu sırada kafeye gelen ihbarların asılsız çıkmasından şüphelenen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarı yapan numaralarla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri yapılan çalışmalarda aynı numaraların başka işletmeler hakkında da benzer şikayetlerde bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, Vatankhani'ye ait kafeyi izlemeye başladı. Polis ekipleri geçen 7 Ekim Cuma günü kafeye 4 kişinin geldiğini gördü. Bunun üzerine kafedekilerin çıkmasını bekleyen polis içeri girerek işletme sahibi Vatankhani ile görüştü. Vatankhani, gelen polislere 4 kişinin sık sık iş yerine gelip kendisiyle görüştüğünü, "Para karşılığında sizi polis denetimlerinden kurtarırız. Çok çevremiz var" dediklerini söyledi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Polis bunun üzerine Vatankhani'ye şüphelilere parayı vereceğini söyleyerek iş yerine çağırmasını söyledi. Vatankhani, İpek'i arayarak parayı vereceğini söyleyip kafede görüşme ayarladı. Aynı gün daha önce seri numaraları polis ekiplerince alınan 20 bin 500 doları almak için kafeye gelen Rafeh İpek, Muhammed Nehri Gök ve Can Bayram ile beraberlerindeki Ş.G., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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Son dakika haberleri... İSTANBUL-SAHTE İHBARLARLA KAPATTIRDIKLARI KAFENİN SAHİBİNİ DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR Son dakika haberleri... İSTANBUL-SAHTE İHBARLARLA KAPATTIRDIKLARI KAFENİN SAHİBİNİ DOLANDIRIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR İranlı kadını dolandırmak isterken suçüstü yakalandılar İranlı kadını dolandırmak isterken suçüstü yakalandılar
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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