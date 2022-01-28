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Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada

28.01.2022 11:46
Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada

SARIYER'DE 12 Ocak günü yolcu indirmek için durağa giren bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.

SARIYER'DE 12 Ocak günü yolcu indirmek için durağa giren bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. O kazaya ait otobüs içi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza 12 Ocak günü saat 12.00 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer Hattan'ın kullandığı 34 FS 2237 plakalı 42HM hat numaralı İETT otobüsü, yolcu indirmek için durakta durduğu sırada arkadan gelen Ömer Faruk Türüdü'nün kullandığı 34 TP 5427 plakalı İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan Şeymanur Acar, Havva Beril Aydınyılmaz, Aysel Aydınyılmaz ve otobüs şoförü Muzaffer Hattan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anına ait otobüs içi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hareket halindeki otobüsün önündeki otobüse çarpması ile yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.


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Ocak, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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