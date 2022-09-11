Son Dakika | İSTANBUL-SARIYER'DE ÜNLÜ BALIKÇIDA BAŞINDA BARDAK KIRILDI, SİLAHLA ATEŞ ETTİ: 1 YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | İSTANBUL-SARIYER'DE ÜNLÜ BALIKÇIDA BAŞINDA BARDAK KIRILDI, SİLAHLA ATEŞ ETTİ: 1 YARALI

11.09.2022 01:26
Son Dakika | İSTANBUL-SARIYER'DE ÜNLÜ BALIKÇIDA BAŞINDA BARDAK KIRILDI, SİLAHLA ATEŞ ETTİ: 1 YARALI

Bir son dakika haberine göre SARIYER Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda çıkan kavgada başına bardakla vurularak yaralanan kişi, tabancayla ateş etti.

SARIYER Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda çıkan kavgada başına bardakla vurularak yaralanan kişi, tabancayla ateş etti. Şans eseri silahla yaralanan olmazken, başında bardak kırılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıda bulunan ve iki ayrı masada oturan müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş etti.

BAŞINDA BARDAK KIRILAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDIOlayda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, başına vurulan bardakla yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri balıkçıda çalışma yaparak boş kovanları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR Mezarların taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldılar Mezarların taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldılar
Kaynak: DHA

Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL-SARIYER'DE ÜNLÜ BALIKÇIDA BAŞINDA BARDAK KIRILDI, SİLAHLA ATEŞ ETTİ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | İSTANBUL-SARIYER'DE ÜNLÜ BALIKÇIDA BAŞINDA BARDAK KIRILDI, SİLAHLA ATEŞ ETTİ: 1 YARALI - Son Dakika
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