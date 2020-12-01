Son dakika: İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizliğe büründü - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boşaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00 itibariyle Beykoz'daki kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik oluştu.

İlçenin ana caddelerinin yanı sıra mahalle aralarında da vatandaşların kısıtlamaya uydukları görülürken, genelge gereğince paket servis hizmeti veren işletmelere ait kuryelerin kullandığı motorsikletlerin hareketliliği de dikkati çekti.

Beykoz'daki birçok noktada emniyet güçleri kontrol noktaları oluşturarak, vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti.

Saat 21.00'den sonra ana cadde üzerindeki otobüs duraklarında bazı vatandaşlar evlerine gidebilmek için beklemeye devam etti.

Polis ekipleri Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara para cezası kesti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Avcılar ve Esenyurt'taki trafik yoğunluğu azaldı. Bazı vatandaşların saatlerin 21.00'i göstermesiyle bir an önce evlerine gidebilmek için yoğun çaba gösterdiği görüldü.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri kısıtlamanın başlaması ile dışarıda bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu. Çevrede az sayıda turist bulunduğu görüldü.

Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri Cevizlibağ E-5'teki üç şeridi kapatarak trafiği yan yola aktardı.

Burada denetim noktası oluşturan ekipler, trafikte seyir halinde olan araçların sürücülerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol etti.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, şehir içi trafik yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yüzde 9'a geriledi.