İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOL KAVGASI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOL KAVGASI

11.10.2022 09:19

SULTANBEYLİ'de trafikte bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

SULTANBEYLİ'de trafikte bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan arbede cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sultanbeyli Eşref Bitlis Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motorundan inen sürücü, otomobil sürücüsü ile kavga etmeye başladı. Ardından motosiklet sürücüsü, otomobille art arda tekme attı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracın diğer kapısından aşağı indi. Sürücüler arasında yaşanan arbede, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOL KAVGASI - Son Dakika

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