Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI

26.04.2022 08:03

Son dakika haberleri: TAKSİM Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

TAKSİM Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

FİDYE İÇİN KAÇIRDILAR

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI, EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI
Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI
Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI
Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı Son dakika haber! Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı França ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı França ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Pakistan, turist, Taksim, Fidye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
08:01 Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları
07:59 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
07:52 26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 08:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDAN KAÇIRILAN 4 NEPALLİ TURİST OPERASYONLA KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement