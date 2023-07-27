Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 3 ilde 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Mesut Sarp:

Türkiye siyasetçileri defaten 10 milyon üzeri resmi ve gayri resmi Suriyeli Afgan ve Afrikalı sığınmacıların olduğunu söylediler. Biz kapıları milyonlarcasına açıp merhametliyiz deyip içeri doldurursak 50 kişi hatta bin kişi yakalamakla dahi ne AByi inandırır nede kendimizi bu rezil ortamdan arındırıbiliriz.