Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 3 ilde 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
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Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 3 ilde 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

27.07.2023 16:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız" dedi.

Göçmen kaçakçılarına karşı sürdürülen operasyonlar başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı: "50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik #İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

30'U TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız"

Son Dakika: İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
YORUMLAR (5)
  • Mesut Sarp: Türkiye siyasetçileri defaten 10 milyon üzeri resmi ve gayri resmi Suriyeli Afgan ve Afrikalı sığınmacıların olduğunu söylediler. Biz kapıları milyonlarcasına açıp merhametliyiz deyip içeri doldurursak 50 kişi hatta bin kişi yakalamakla dahi ne AByi inandırır nede kendimizi bu rezil ortamdan arındırıbiliriz. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Türkiye'nin sınırlarını insan tüccarları ihaleye verdiniz kişi başı 700,10,000 dolar karşılığında insan giriyor ülkeye paralarda havuz sistemi ile dagılım yapıyorda enbüyük payı en başdaki alıyorda şimdimi düşdü aklınıza.4 genç sınırlarımız namusumuz diye pankart astılar diye hapise attırdınızya. Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
  • Veli D.: adamlar devlete millete hayırlı bir iş yapıyor bırakın gitsinler ne meraklıymışsınız göçmen beslemeye Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 3 ilde 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 3 ilde 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
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