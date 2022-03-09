ÜMRANİYE'DE DUR İHTARINA UYULMAYINCA POLİS ATEŞ AÇTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika

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ÜMRANİYE'de dur ihtarına uymayan ve kendisine silah gösteren otomobil sürücüsüne Komiser Yardımcısı A.K. (30) 5 el ateş açtı. Otomobil sürücüsü Çağlar T. (21) ağır yaralanırken, yolcu koltuğundaki Deniz Ç. (23) hafif yaralandı. Komiser Yardımcısı A.K. gözaltına alınırken dur ihtarına uymayan şüphelilerden birinin 18, diğer ikisinin ise 6'şar suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay saat 02.00 sıralarında Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 8 bekçi ile birlikte yol kontrol görevinde yer alan Komiser Yardımcısı A.K., şüpheli gördüğü otomobili durdurmak istedi. Dur ihtiyarına uymayan otomobil sürücüsü Çağlar T. iddiaya göre komiser yardımcısı A.K.'ye silah doğrulttu. Bunun üzerine A.K., Çağlar T.'nin otomobiline 5 el ateş açtı. Komiser yardımcısının ateşi sonucu otomobil sürücüsü Çağlar T. ensesinden, yolcu koltuğunda bulunan Deniz Ç. bacağından yaralandı. S.B. ise yara almadan yakalandı.

OTOMOBİLDE TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çağlar T.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenilirken otomobilinde yapılan aramada tabanca ve şarjöre basılı 2 adet fişek ile bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Çağlar T.'nin 18, Deniz Ç. ve S.B'nin ise 6'şar suç kaydı olduğu öğrenildi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Komiser Yardımcısı A.K.'nin emniyetteki ifadesinde uygulama yaptıkları sırada dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli otomobilin içerisinden kendisine silah doğrultulduğunu ve bunun üzerine otomobilin arkasından ateş açtığını söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Komiser Yardımcısı A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na mevcutlu şekilde sevk edilmesi bekleniyor. Dur ihtarına uymayan otomobilin içindeki şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.