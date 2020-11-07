Son dakika haberleri! Şişli'de inşaat şirketinde silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şişli'de inşaat şirketinde silahlı saldırı: 2 yaralı

07.11.2020 00:57
Son dakika haberleri! Şişli'de inşaat şirketinde silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Şişli'de alacaklı oldukları inşaat şirketine gelen baba ve oğul, kavga ettikleri şirket sahibi dede ve torununu silahla kurşun yağmuruna tutarak yaraladı.

Şişli'de alacaklı oldukları inşaat şirketine gelen baba ve oğul, kavga ettikleri şirket sahibi dede ve torununu silahla kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Olayın ardından saldırgan baba ve oğul kaçarken, bacaklarından yaralanan dede ve torunu ise hastaneye kaldırıldı. Şişli polisi kimliklerini belirledikleri şüphelilerin peşine düştü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz baba ve oğlu, alacaklı oldukları Celal S.(70) ve torunu Celal Ö'nin (22) inşaat şirketine geldi. Taraflar burada alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, dede ve torunun darp etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan baba ve oğul tabancalarla ateş açtıkları Celal S. ve Celal Ö'yü kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Saldırının ardından şahıslar ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

İnşaat şirketine gelip dede ve torununu vurdular

Saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda bacaklarından yaralanan dede ve torununun otomobille Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, çevrede çalışma başlattı.

Polis saldırganların peşinde

Yapılan çalışmaların ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganların eşkalini ve devamında kimliklerini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise caddeye de yayılan kovanları fotoğraflarla delil torbasına koydu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

İnşaat, Polis, kavga, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şişli'de inşaat şirketinde silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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