Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada

Şişli'de taksiye çarpan otomobil refüjü aşarak karşı istikametteki araçla çarpıştı

İSTANBUL - Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, taksiye çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobili sürücüsünün yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 20 Nisan Pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bulvar üzerinde Kasımpaşa istikametine doğru süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sağ şeride geçmek istedi. Sürücü direksiyonu kırdığı esnada aynı istikamette yanında seyreden taksiye çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü aşarak karşı istikamet geçtikten sonran Çağlayan istikametine seyreden bir başka otomobile çarptı.

Refüjü aşıp karşı yönden gelen araçla çarpıştı

Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil seyrettiği esnada taksiyle çarpışıyor. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yöne geçiyor. O esnada seyreden bir başka araç ise otomobille çarpışıyor.

Feci kazayı hafif yaralı atlattı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Işıklandırma sistemi ve yavaşlatma sistemi istiyoruz"

Kazayla ilgili konuşan Recep Çakıllı ise, "Kasımpaşa istikametinden doğru gelen araç, tesise girmeye çalışırken bir taksiyle çarpışıyor. Refüjü aşarak karşı şeride geçiyor ve aşağıdan yukarıya giden siyah bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Sürücü yaralandı. Bu bulvar hızın çok hakim olduğu bir yer, biz bu konuda hakkında da şikayette bulunmuştuk. İnsanlar burada yaralanmalı ve ölümlü kazalarla karşılaşıyor. Buraların yavaşlatılması için yetkililerden buraya ışıklandırma sistemi ve yavaşlatma sistemi bekliyoruz. Sürücülerin bu bulvar özellikle yavaş gitmelerini istiyoruz" dedi.