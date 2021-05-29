Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında Kanal İstanbul için tarih vererek, çalışmalara haziran ayının sonunda başlanacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Bizi sevindiren şu. Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik. Caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki o metal kuleler, adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği diyorsanız, orada o kirlilik vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti içinde olduk. Acaba bunu Adalar'a mı kaldırsak yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak, bunları da düşündük. Sonunda biz yapacağımız kulemize bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. Yüz kadar olur mu, olur. O ilk adımı attığımız anda Binali Bey ile bunların üzerinde çok çalıştık. Proje üzerine çok çalıştık. Sonunda tüm dünyada örnek olacak bu projeyi hayata geçirmiş olduk.

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERİLDİ"

Yüz kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da ayrıca başarımız oldu. Onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerine tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca, görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci? İşte bu ortada. AK Parti ispatını yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir.

"ÇEVRECİLİK LAFLA OLMAZ"

Çevrecilik lafla olmuyor. Diktiğimiz ağaçlardan tutun, tüm eserlere varıncaya kadar. Bir taraftan teröristler geldiler yaktılar, biz ise yakılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin.