Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında Kanal İstanbul için tarih vererek, çalışmalara haziran ayının sonunda başlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelbaşkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla kurdele kesimi töreni gerçekleştirildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Bizi sevindiren şu. Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik. Caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki o metal kuleler, adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği diyorsanız, orada o kirlilik vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti içinde olduk. Acaba bunu Adalar'a mı kaldırsak yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak, bunları da düşündük. Sonunda biz yapacağımız kulemize bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. Yüz kadar olur mu, olur. O ilk adımı attığımız anda Binali Bey ile bunların üzerinde çok çalıştık. Proje üzerine çok çalıştık. Sonunda tüm dünyada örnek olacak bu projeyi hayata geçirmiş olduk.

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERİLDİ"

Yüz kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da ayrıca başarımız oldu. Onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerine tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca, görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci? İşte bu ortada. AK Parti ispatını yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir.

"ÇEVRECİLİK LAFLA OLMAZ"

Çevrecilik lafla olmuyor. Diktiğimiz ağaçlardan tutun, tüm eserlere varıncaya kadar. Bir taraftan teröristler geldiler yaktılar, biz ise yakılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin.

"İSTANBUL BU COĞRAFYANIN KALBİ"

İstanbul bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. Anadolu'da yaşayan her vatandaşımızın burası ile irtibatı vardır. 81 ilin bayraktarlığını yapan bir şehirdir İstanbul. Nüfusu ülkenin beşte biri, yatırımları Türkiye'nin üçte biridir. Deniziyle, boğazıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, camileriyle üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış şehirdir İstanbul.

"İSTANBUL'A YAPILAN HER HİZMET TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ DEMEKTİR"

Biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşın ölümüne tanık olan bir yönetim değildik. Onlar çöpleri patlattı biz yeniden inşa ettik. İstanbul'da hiçbir unsuru ihmal etmeden eserlerimizle yeni baştan inşa ettik. Getirilen her hizmeti takip ettik. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik.

"İSTANBUL HAVALİMANI TÜM DÜNYAYA HİZMET EDİYOR"

Dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Kuzey Anadolu Otoyolu sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Bu şehre kalpten gelen bir sevda ile bağlanmak gerekiyor. Biz tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim olmak için değil hadim olmak için harcadık, bundan da pişmanlık duymuyoruz. Bugün İstanbul'u daha çok sevmek için bir nedene daha sahip olduk.

"TÜM İNSANLIĞA HAYIRLI OLSUN"

Çamlıca Kulesi'nin bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, yüklenici firmayı da tebrik ediyorum. İstanbul'u artık çok daha farklı izleyeceksiniz, çok daha farklı göreceksiniz. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabbim Çamlıca Kulemizi tüm İstanbul'a tüm insanlığa hayırlı kılsın. Bu arada malum Çamlıca Camiimizi bitirdik, 111 metre uzunluğunda bir bayrak direğiyle bin metrekarelik Türk bayrağıyla Çamlıca'ya ayrı bir güzellik kattık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

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