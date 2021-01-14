Son dakika! İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aşılama başladı - Son Dakika

Son dakika! İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aşılama başladı

14.01.2021 16:27
Son dakika! İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aşılama başladı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türkiye genelinde aşılma süreci bu sabah itibariyle başladı.

Türkiye genelinde aşılma süreci bu sabah itibariyle başladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde aşılama işlemi sağlık çalışanları ile başladı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Türkiye genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılması başlanan aşılama işlemi öncelik sırasına göre halkın büyük çoğunluğuna da yapılması planlanıyor. Kayıt ve takip işlemi ise 'aşıla' uygulaması üzerinden sağlanıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANI DA AŞI OLDU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de aşı oldu. Tükek, aşı işleminden sonra açıklamalarda bulundu. Hastane olarak 6 bin sağlık çalışanının aşılama işlemini başlatıldığını aktaran Prof. Dr. Tükek, "5 bin çalışan bin öğrenciye kurallara uygun şekilde aşılama işlemlerimiz devam ediyor. 28 gün sonra tekrardan ikinci doz aşılarımızı da olacağız. Vatandaşlar için de aşılama işlemimiz Sağlık Bakanlığı'ndan talimat bekliyoruz. Bizim hastanemiz de aşılama hastanelerinden bir tanesi. Biz de toplum aşılamasında yerimizi alacağız. Bu aşamada da hazırlıklarımız tamamlandı" şeklinde konuştu.

(İsmail Coşkun/İHA)

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aşılama başladı - Son Dakika


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