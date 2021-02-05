Son dakika: İstanbul Valiliği: 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yürüyüş ve toplanma yasağını ihlal eden olayla "65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Kadıköy'de 4 Şubat 2021 Perşembe günü pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, (7) şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamanın devamında gözaltına alınan (58) şüpheliden: 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı,

28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle,

22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.

-İHA-