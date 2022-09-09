Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı - Son Dakika
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Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı

09.09.2022 20:33

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ilk açıklamasını yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 42 kişinin yaralandığını ifade ederek yaralıların en yakın hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı

VALİ YERLİKAYA: 42 HEMŞEHRİMİZ YARALANDI

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı - Son Dakika
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