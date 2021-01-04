Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyrantepe'de inşa edilen ve büyük ölçüde tamamlanan hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Hastane ziyaretinde Yerlikaya'ya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Seyrantepe Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsmail Ethem Akgün eşlik etti.

İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hastane hakkında bilgi alan Vali Yerlikaya, hastanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Seyrantepe Hastanesi

İnşaatına Mart 2020'de başlanan Seyrantepe Hastanesi, 48'i acil, 84'ü yoğun bakım olmak üzere toplam 620 yataklı olarak inşa edildi. Toplam 176.596 metrekarelik kapalı alanı bulunan hastanede 24 ameliyathane, 1 helikopter pisti, 1002 araçlık kapalı ve açık otopark ve 173 poliklinik odası yer alıyor.

İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hastanenin, Seyrantepe Metro İstasyonu bağlantısıyla da ulaşım açısından vatandaşlara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020'de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesi'ne kavuşuyoruz." ifadelerini paylaştı.